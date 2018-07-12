Онуфрій заборонив йти на об'єднавчий собор духовенству УПЦ МП

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій "не благословляє" духовенство УПЦ МП на участь в Об’єднавчому соборі української православної церкви.

Таке рішення прийняв синод УПЦ МП 7 грудня. Зокрема, Онуфрій заявив, що патріарх константинопольської церкви Варфоломій немає жодних прав скликати в Україні церковні зібрання.

"У зв’язку з цим… єпископату, духовенству, чернецтву і мирянам Української православної церкви МП брати участь у так званому об’єднавчому соборі не благословляється", - вирішив синод УПЦ МП.

Запланований 15 грудня Об’єднавчий собор в УПЦ МП назвали "незаконним зібранням", тому що в ньому нібито братимуть участь "представники розкольницьких угрупувань".

В УПЦ МП також заявили, що ніхто зі священнослужителів чи мирян не уповноважений представляти їх на соборі 15 грудня.

Також Онуфрій, висловив "занепокоєння" через нібито тиск на духовенство УПЦ МП, щоб примусити їх взяти участь в об’єднавчому соборі.

"Державна влада в Україні продовжує грубо втручатися в церковне життя, попри неодноразові звернення УПЦ МП", - зазначається у рішенні синоду.

В УПЦ МП стверджують, що право скликати собор УПЦ в Україні має право лише Онуфрій, але наразі жодних рішень про собору він не ухвалював.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.

Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.