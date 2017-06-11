Онищенко оформляє громадянство Німеччини, - ЗМІ

Народний депутат Олександр Онищенко декілька місяців тому подав документи для оформлення громадянства Німеччини.

Бескен розповів, що особисто написав рекомендаційний лист, щоб український політик отримав німецьке громадянство.

"Я декілька разів перепитував про стан справ. Як мені дали зрозуміти, процес просувається успішно. Я сумнівався, що все вдасться зробити так швидко, однак за наявною інформацією, все має вирішитися позитивно", - повідомив бургомістр селища Герцлаке (де проживає Онищенко) Ганс Бескен, інформує Deutsche Welle.

Бескен розповів, що сприяє отриманню громадянства Онищенком, оскільки очікує, що український нардеп буде інвестувати в організацію міжнародних змагань з кінного спорту в Герцлаке. Оскільки він доволі довго легально живе в Німеччині і в країні проти нього немає кримінальних справ, імовірність отримання громадянства велика.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.