Онищенко оформляє громадянство Німеччини, - ЗМІ
Бескен розповів, що особисто написав рекомендаційний лист, щоб український політик отримав німецьке громадянство.
"Я декілька разів перепитував про стан справ. Як мені дали зрозуміти, процес просувається успішно. Я сумнівався, що все вдасться зробити так швидко, однак за наявною інформацією, все має вирішитися позитивно", - повідомив бургомістр селища Герцлаке (де проживає Онищенко) Ганс Бескен, інформує Deutsche Welle.
Бескен розповів, що сприяє отриманню громадянства Онищенком, оскільки очікує, що український нардеп буде інвестувати в організацію міжнародних змагань з кінного спорту в Герцлаке. Оскільки він доволі довго легально живе в Німеччині і в країні проти нього немає кримінальних справ, імовірність отримання громадянства велика.
Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.
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