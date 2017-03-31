Онищенко про затримання матері в Іспанії: суд її відпустив, може покинути країну
У коментарі журналістам проекту Радіо Свобода "Схеми" Онищенко також повідомив, що наразі він перебуває з матір’ю в Іспанії.
"Вона вже на свободі. Її затримали, привезли в іспанський суд і суд її звільнив", – розповів Онищенко телефоном.
На запитання, на яких умовах суд її звільнив, Онищенко відповів: "Ні на яких. Просто звільнив. Ніяких застав. Може залишати Іспанію".
Українські правоохоронні органи наразі не коментували цю заяву Онищенка.
Нагадаємо, за запитом НАБУ 30 березня в Мадриді затримали матір Онищенка – Інесу Кадирову, яку НАБУ підозрює в участі в газових схемах. Про це стало відомо 31 березня.
Зазначимо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.
Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
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