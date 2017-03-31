Онищенко про затримання матері в Іспанії: суд її відпустив, може покинути країну

НАБУ не підтвержувало заяви Онищенка. Крім того, він заявляє, що також перебуває в Іспанії

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив, що суд відпустив його матір після затримання в Мадриді (Іспанія).

У коментарі журналістам проекту Радіо Свобода "Схеми" Онищенко також повідомив, що наразі він перебуває з матір’ю в Іспанії.

"Вона вже на свободі. Її затримали, привезли в іспанський суд і суд її звільнив", – розповів Онищенко телефоном.

На запитання, на яких умовах суд її звільнив, Онищенко відповів: "Ні на яких. Просто звільнив. Ніяких застав. Може залишати Іспанію".

Українські правоохоронні органи наразі не коментували цю заяву Онищенка.

Нагадаємо, за запитом НАБУ 30 березня в Мадриді затримали матір Онищенка – Інесу Кадирову, яку НАБУ підозрює в участі в газових схемах. Про це стало відомо 31 березня.

Зазначимо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.