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Онищенко про затримання матері в Іспанії: суд її відпустив, може покинути країну

НАБУ не підтвержувало заяви Онищенка. Крім того, він заявляє, що також перебуває в Іспанії
Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив, що суд відпустив його матір після затримання в Мадриді (Іспанія).
Онищенко про затримання матері в Іспанії: суд її відпустив, може покинути країну Фото:112.ua

У коментарі журналістам проекту Радіо Свобода "Схеми" Онищенко також повідомив, що наразі він перебуває з матір’ю в Іспанії.

"Вона вже на свободі. Її затримали, привезли в іспанський суд і суд її звільнив", – розповів Онищенко телефоном.

На запитання, на яких умовах суд її звільнив, Онищенко відповів: "Ні на яких. Просто звільнив. Ніяких застав. Може залишати Іспанію".

Українські правоохоронні органи наразі не коментували цю заяву Онищенка.

Нагадаємо, за запитом НАБУ 30 березня в Мадриді затримали матір Онищенка – Інесу Кадирову, яку НАБУ підозрює в участі в газових схемах. Про це стало відомо 31 березня.

Зазначимо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).

 

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