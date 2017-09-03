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Онищенко пропонує внести заставу за Насірова в обмін на недоторканність

Насирову призначено заставу в розмірі 100 млн гривень
Побіжний нардеп Олександр Онищенко, який ховається від українських властей у Лондоні, висловив готовність внести за колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова заставу в розмірі 100 млн грн, який встановив Солом'янський райсуд Києва.
Онищенко пропонує внести заставу за Насірова в обмін на недоторканність Олександр Онищенко. Фото: oligarh.org.ua

"Я готовий. Нехай Петра Олексійовича Порошенка стане трошки соромно перед його вірним соратником Насіровим. Що я хочу натомість? Нехай повернуть мені депутатську недоторканність", - заявив Онищенко, пише видання "Страна.иа".

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.

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09 03 2017 20:45
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