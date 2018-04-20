Онищенко розповів про найдорожчі голосування в Раді

Нардеп-утікач Олександр Онищенко "розкрив" схему корупційного голосування і "проштовхування" потрібних законів у Верховній Раді.

Зокрема, Онищенко виділив кілька найбільш дорогих голосувань. Це проекти держбюджетів 2015-2016 років, призначення і відставка генпрокурора Віктора Шокіна, нове призначення Юрія Луценка, відставка з посади голови Служби безпеки Валентина Наливайченка, - йдеться в його книзі "Петро П'ятий", черговий уривок з якої опублікувало видання "Страна.ua".

"Скажімо, голосування за відставку Наливайченка коштувало 2-2,5 мільйона доларів. Через мене проходив мільйон", - пише Онищенко. Однак рекордним за кількістю витрачених на парламент грошей за весь період цієї каденції стало голосування за призначення на посаду генерального прокурора України Віктора Шокіна. "Операція "Дорогий Шокін" - так називали її на Банковій. Діючій влади ця кадрова рокіровка обійшлася в суму, близьку до трьох мільйонів. Тільки через мене пройшло 1,5 мільйона. До речі, Порошенко мені повинен за це голосування, я вважаю. Тоді я заощадив йому купу грошей", - стверджує нардеп-утікач.

За його словами, тоді лідер Радикальної партії Олег Ляшко, наприклад, вимагав 10 мільйонів доларів за голосування його фракції.

"Ми пропонували два мільйони і пояснювали, що інших розцінок давно вже немає. Криза, девальвація, пішов, Ляшко, лісом, коротше. Але він упирався і стояв на своєму. Торги тривали довгий час, в стилі хорошого арабського демпінгу, але в підсумку нам вдалося знайти більш лояльних депутатів, які погодилися голосувати за Шокіна за менші, ніж вимагали радикали, гроші", - розповідає Онищенко. При цьому Онищенко наголошує, що нинішні розцінки на купівлю-продаж депутатських голосів набагато нижчі, ніж ті, що були до Майдану. "Під час моїх приватних торгів з депутатами, коли я збивав ціну за кожне голосування, один із них в серцях поскаржився, що не той нині час, і згадав, як добре було раніше. Зараз депутати готові продаватися за кілька десятків тисяч доларів, тоді як раніше за такими тарифами навіть на переговори не виходили, а пропозиції подібного роду вважали образливими", - додав він.

Нагадаємо, український депутат-утікач Олександр Онищенко, який перебуває в розшуку за махінації з реалізацією газу, увечері 18 квітня в ефірі програми "Український формат" оприлюднив частину запису розмови нібито за участі президента Петра Порошенка.

В адміністрації президента назвали "фейком" записи розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком, щодо екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.