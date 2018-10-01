Онищенко судиться з Al Jazeera через розслідування про "гроші Януковича"
Про це Онищенко написав на своїй сторінці у Facebook.
Бізнесмен позивається через розслідування, у якому йдеться про придбання ним та бізнесменом Павлом Фуксом у Сергія Курченка компанії, яка володіє $160 мільйонами заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.
Онищенко заявив, що не має ніякого стосунку до грошей Януковича і судиться з Al Jazeera за нанесення репутаційного збитку.
За його словами, опублікований варіант договору між Онищенко і Фуксом зразка вересня 2015 року ніким не підписаний.
"Al Jazeera опублікувала непідписаний варіант договору, в якому прописано припущення купити по дисконту за 30 млн. Навмисна маніпуляція, щоб у читача склалося враження, що угода вже тоді відбулася. А це неправда", — заявив Онищенко.
Нагадаємо, що Al Jazeera опублікувала непідписану копію угоди, в якій покупцями активів оточення Януковича виступають Олександр Онищенко і Павло Фукс. Інші документи вказують на те, що продавцем був Сергій Курченко. В контракті нібито вказується, що Онищенко і Фукс виплатять $30 мільйонів у формі готівки і приватного літака за компанію Quickpace Limited, зареєстрованій на Кіпрі.
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