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Онищенко судиться з Al Jazeera через розслідування про "гроші Януковича"

За його словами, опублікований варіант договору між Онищенко і Фуксом зразка вересня 2015 року ніким не підписаний
Колишній народний депутат Олександр Онищенко подав в суд на телеканал Al Jazeera на $20 мільйонів.
Онищенко судиться з Al Jazeera через розслідування про "гроші Януковича" Фото:112.ua

Про це Онищенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Бізнесмен позивається через розслідування, у якому йдеться про придбання ним та бізнесменом Павлом Фуксом у Сергія Курченка компанії, яка володіє $160 мільйонами заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Онищенко заявив, що не має ніякого стосунку до грошей Януковича і судиться з Al Jazeera за нанесення репутаційного збитку.

За його словами, опублікований варіант договору між Онищенко і Фуксом зразка вересня 2015 року ніким не підписаний.

"Al Jazeera опублікувала непідписаний варіант договору, в якому прописано припущення купити по дисконту за 30 млн. Навмисна маніпуляція, щоб у читача склалося враження, що угода вже тоді відбулася. А це неправда", — заявив Онищенко.

Нагадаємо, що Al Jazeera опублікувала непідписану копію угоди, в якій покупцями активів оточення Януковича виступають Олександр Онищенко і Павло Фукс. Інші документи вказують на те, що продавцем був Сергій Курченко. В контракті нібито вказується, що Онищенко і Фукс виплатять $30 мільйонів у формі готівки і приватного літака за компанію Quickpace Limited, зареєстрованій на Кіпрі.

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