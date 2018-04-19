Онищенко в інтерв’ю Independent розповів, як витратив $30 млн на дискредитацію Яценюка

Колишній союзник звинувачує в масштабній політичній і фінансовій корупції вищих чиновників України, чий уряд отримав мільярди доларів міжнародного фінансування в період після повстання, яке повалило колишнього диктатора Віктора Януковича.

Онищенко втік до Лондона, де він тепер живе у вигнанні, звинувачений українською владою у корупції. У серії гучних заяв пан Онищенко стверджує, що обрання його народним депутатом стало можливим після того, як він заплатив високопоставленому парламентарію $6 млн. Він також стверджує, що державний високопосадовець попросив його організувати і фінансувати наклепницьку кампанію проти колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Кампанія, за його словами, коштувала близько $3 млн на місяць і тривала протягом майже 10 місяців, повідомляє The Independent.

Яценюк подав у відставку в квітні цього року після того, як втратив популярність. Офіс Президента сказав, що пан Онищенко намагається політизувати кримінальну справу проти нього і "прикидається жертвою політичних репресій. Це мотивація його абсолютно безпідставних звинувачень".

The Independent не змогла перевірити звинувачення пана Онищенка і не називає головного фігуранта та його посередників із юридичних причин. Його звинувачення лунають після того, коли ЄС, МВФ та інші члени міжнародної спільноти висловлюють стурбованість, що дуже мало робиться для подолання тотальної корупції в країні. Адміністрація пана Порошенка була піддана критиці за нездатність притягти до відповідальності жодного члена режиму Януковича, і в рейтингу корупції Transparency International 2015 року Україна займає 130 місце з 168 країн.

Проте Адміністрація пана Порошенка отримала певне схвалення за заходи з боротьби з корупцією, зокрема створення Національного бюро боротьби з корупцією (НАБУ) і реформування системи державних закупівель. Але ці організації теж критикують за нездатність приборкати епідемію злочинів "білих комірців", що відлякує західних інвесторів. НАБУ стверджує, що пан Онищенко організував розкрадання державних коштів у рамках спільної програми з газовою компанією "Укргазвидобування". НАБУ стверджує, що схема завдала збитків державіу розмірі близько £50 млн. Детективи НАБУ також вилучили 10 квартир, дев'ять будинків, 10 ділянок землі, 39 банківських рахунків, а також 11 автомобілів, що належать Онищенку і його підозрюваним спільникам. Пан Онищенко стверджує, що справа сфабрикована і політично мотивована.

47-річний батько двох дітей народився в селі недалеко від Ростова в Росії - у регіоні конярства. Любов до коней у нього була завжди, а потім він став чемпіоном із конкуру і зайнявся розведенням коней. Він стверджує, що його балотування в депутати було поставлене під загрозу в 2014 році, бо він був поза межами країни, представляючи кінну команду України на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Його відсутність, як він стверджував, означала, що він не відповідав виборчому законодавству щодо того, як довго він проживав в Україні. Але за два дні до крайнього терміну для висування в кандидати у депутати, як стверджує пан Онищенко, йому зателефонував високопосадовець: "Ви повинні прийти, ви маєте зустрітися з моєю людиною. Вона пояснить, що робити". Він стверджує: "Я зустрівся з цим чоловіком, і він сказав мені, що я маю заплатити цю суму ($6 млн), щоб підтримати президента у виборчій кампанії".

На запитання, як він може довести це, пан Онищенко каже, що він нічого не записав, але готовий пройти тест на детекторі брехні. На питання, що він відчував із приводу такого платежу, він відповідає: "У нас була ця звичка упродовж 20 років. Завжди була та ж система. Вони (влада) мають владу, вони мають податкову адміністрацію, у них є генеральний прокурор. Якщо вони хочуть створити для вас проблеми, вони це зроблять. Вони можуть повністю вас знищити. Ви маєте знайти спосіб, щоб мати хороші відносини". Він сказав, що під час режиму Януковича таким бізнесменам, як він, довелося після сплати податків віддати половину прибутку президентові. Він описує нинішній механізм хабарництва, наче це звична справа. На запитання про те, як було сплачено $6 млн хабара, про який він згадував, він усміхається: "Насправді цього разу ми заплатили гривнями (у місцевій валюті), тому це було п'ять чи шість мішків". Він розводить руки на ширину спортивної сумки: "Ви отримуєте спеціальні мішки з банків, щоб нести багато грошей. Кошти були виплачені готівкою, а це означає, що не було ніякого письмового підтвердження", - сказав він.

Пан Онищенко стверджує, що інші, за висунутими йому звинуваченнями, відкати були трохи "тоньшими". Він говорить, показуючи The Independent серію SMS-повідомлень, які, як він стверджує, є інструкціями від посередника про оплату, яку високопосадовець зажадав у розмірі 2 000 гривень (близько £60) за 1 000 проданих ним кубічних метрів газу. До того ж, як він стверджує, агент високопосадовця особисто приходив у його кабінет і забрав $1 млн готівкою на "кишенькові витрати".

Коли його запитали, чому він хотів стати депутатом, пан Онищенко відповідає з відвертістю, що лякає: "Для того, щоб захистити свій бізнес". Він каже, що все спочатку пройшло добре, але потім, як він стверджує, високопосадовець сказав, що їхній бізнес-план блокує прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Пан Яценюк, економіст, юрист і парламентарій протягом тривалого часу, був першим прем'єр-міністром після Революції Майдану. Але, за словами пана Онищенка, високопосадовець був переконаний, що прем'єр-міністр має піти. Він стверджує, що чиновник сказав йому: "Він наш ворог і знищить все, що ми хочемо зробити... Ви повинні допомогти мені скинути його, бо з ним ми ніколи не досягнемо бажаного". Пан Онищенко каже, що так він організував відділ пропаганди проти обраного прем'єр-міністра. "Я вбив його за один рік", - каже він, стверджуючи, що рейтинг пана Яценюка впав із 30 до 1 відсотка. З його місячного бюджету в $3 млн, як стверджує Онищенко, він фінансував акції протесту проти Яценюка, платив ультраправим націоналістам, щоб ті проводили антиурядові акції, і підкуповував ЗМІ для запуску сюжетів проти Яценюка. На питання, скільки платили присутнім, він трохи розпливчасто відповів: "Біля $50 чи десь так. Є компанії, які організовують це".

За словами Онищенка, його пропагандистська машина задіяла практично кожного ворога, якого пан Яценюк коли-небудь нажив. Чи були ці звинувачення правдиві? "Я не знаю точно, щось було правдою, щось ні. Я ніколи не перевіряв. Моєю метою було просто зробити скандал", - сказав він. Онищенко стверджує, що його група також допомагала організовувати масові демонстрації, щоб підкреслити політичні помилки, які пан Яценюк міг робити.

Пан Яценюк був замінений у квітні Гройсманом, кандидатом, якого висунув Президент, хоча його першу відставку відхилила провладна коаліція.