Онищенко заявив про отримання "статусу політбіженця" в одній з країн Європи

Народний депутат Олександр Онищенко, який переховується від українського правосуддя, заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.

"Моя справа в Європі визнана політичною. Міністерство закордонних справ однієї з європейських держав надало мені документ зі статусом політбіженця. Це означає, що я і всі члени моєї сім'ї знаходяться під захистом ЄС", - сказав він в коментарі Еспресо.TV.

Однак наразі ніяких підтверджень цього, окрім заяв самого Онищенка, немає.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.