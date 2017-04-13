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Онищенко заявив про отримання "статусу політбіженця" в одній з країн Європи

Олександр Онищенко повідомив, що знаходиться під захистом ЄС
Народний депутат Олександр Онищенко, який переховується від українського правосуддя, заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.
Онищенко заявив про отримання "статусу політбіженця" в одній з країн Європи Фото:112.ua

"Моя справа в Європі визнана політичною. Міністерство закордонних справ однієї з європейських держав надало мені документ зі статусом політбіженця. Це означає, що я і всі члени моєї сім'ї знаходяться під захистом ЄС", - сказав він в коментарі Еспресо.TV.

Однак наразі ніяких підтверджень цього, окрім заяв самого Онищенка, немає.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.

 

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