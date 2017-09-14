Онищенко заявив, що балотуватиметься в президенти України
"Так, я вирішив балотувататися", – заявив він в інтерв'ю The Washington Times, відповідаючи на запитання, чи правда це.
"Порошенко розглядає мене як сильного політичного і економічного суперника. Тому перша його мета була позбавити мене і опозиції фінансових ресурсів і змусити мене покинути рідну країну", – переконує Онищенко
"Адміністрація Президента Петра Порошенка стає все більш авторитарною, монополізує владу й утискає опонентів", – заявив одіозний політик.
Онищенко також заявив, що наближені до влади люди хотіли привласнити його компанії.
Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.
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