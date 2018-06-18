ООН: 800 млн людей у світі живуть коштом близьких, які працюють за кордоном

На сьогодні 800 мільйонів людей у світі живуть коштом грошових переказів від родичів, які працюють в інших країнах. Cімейні грошові перекази підтримують кожного сьомого жителя Землі.

"480 мільйонів доларів, які 200 мільйонів трудових мігрантів вислали своїм близьким у 2017 році, пішли у країни, що розвиваються. Це вдвічі більше, ніж у 2007 році, і втричі більше, ніж загальна зовнішньої фінансової допомоги, виділеної цим країнам на розвиток з різних джерел", - йдеться в повідомленні ООН.

В середньому більшість працівників-мігрантів посилають додому по $200-300 кілька разів на рік. На їхній батьківщині ці суми найчастіше складають до 60% сімейного доходу і є основним засобом існування для мільйонів сімей.

У періоди криз, суми переказів зростають у зв’язку з необхідністю відшкодувати збитки від втрати врожаю, худоби та інших непередбачених складнощів з веденням господарства.

Близько 75% висилаються грошей витрачаються на їжу і медикаменти, а також оплату навчання дітей і проживання. Решта 25% перетворюють у накопичення або вкладають у власну справу.

"Одержувачі приблизно половини висланих коштів проживають у сільській місцевості, де сьогодні зосереджено 75% найбідніших жителів планети", - зазначають в повідомленні.

Нагадаємо, у найближчі півроку 7% українців хотіли б виїхати за кордон з метою тривалого перебування.