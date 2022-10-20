ООН допоможе Україні з розмінуванням територій

Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) допоможе Україні провести розмінування певних територій та надасть необхідну для цього техніку.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту", – йдеться у повідомленні.

Мова йде про наступний пакет допомоги:

металодетектори;

броньовані шоломи;

бронежилети;

мінні трали;

широкорамкові металошукачі;

броньовані екскаватори.

Це все має допомогти піротехнікам очищати територію України від вибухонебезпечних предметів. Про це домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала чергову партію військової допомоги від Німеччини.