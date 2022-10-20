НОВИНИУправління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) допоможе Україні провести розмінування певних територій та надасть необхідну для цього техніку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООН допоможе Україні з розмінуванням територій
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту", – йдеться у повідомленні.
Мова йде про наступний пакет допомоги:
- металодетектори;
- броньовані шоломи;
- бронежилети;
- мінні трали;
- широкорамкові металошукачі;
- броньовані екскаватори.
Це все має допомогти піротехнікам очищати територію України від вибухонебезпечних предметів. Про це домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів.
Раніше повідомлялось, що Україна отримала чергову партію військової допомоги від Німеччини.
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20 10 2022 21:16 МЕДІА
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