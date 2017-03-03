ООН доставила на Донбас понад 6 тонн медикаментів

У 2017 році 30 млн доларів ООН виділила на придбання продуктів харчування для жителів Cходу України.

На не підконтрольний Україні Донбас прослідувало дві вантажівки від Представництва верховного комісара ООН у справах біженців.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідували один вантажний автомобіль від благодійної організації "Людина в біді" та дві вантажівки від Представництва верховного комісара ООН в справах біженців", - повідомляють у Держприкордонслужбі.

Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області електро-сантехнічне та медичне обладнання, а також медичні засоби загальною вагою 6,2 тонни.

Зазначимо, Організація Об'єднаних Націй виділить у 2017 році 30 млн доларів на придбання продуктів харчування для жителів Cходу України.