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ООН доставила на Донбас понад 6 тонн медикаментів

У 2017 році 30 млн доларів ООН виділила на придбання продуктів харчування для жителів Cходу України.
На не підконтрольний Україні Донбас прослідувало дві вантажівки від Представництва верховного комісара ООН у справах біженців.
ООН доставила на Донбас понад 6 тонн медикаментів Фото: unian.ua

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідували один вантажний автомобіль від благодійної організації "Людина в біді" та дві вантажівки від Представництва верховного комісара ООН в справах біженців", - повідомляють у Держприкордонслужбі.

Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області електро-сантехнічне та медичне обладнання, а також медичні засоби загальною вагою 6,2 тонни.

Зазначимо, Організація Об'єднаних Націй виділить у 2017 році 30 млн доларів на придбання продуктів харчування для жителів Cходу України.

Раніше,  в Організації об'єднаних націй закликали країни світу надати $214 мільйонів фінансової допомоги Україні
 
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03 03 2017 09:19
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