ООН готові підтримувати зусилля "нормандської групи" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
"Дуже важливо забезпечити повну повагу режиму припинення вогню, зокрема по тих домовленостях, які існують. ООН відстежує це. Ми готові підтримати усі зусилля і "Нормандської четвірки" і Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ і робити все необхідне, щоб сприяти розв'язанню кризи, яка триває довгий час", - заявив генсек ООН Антоніо Гутерріш під час спільного брифінгу з президентом Петром Порошенко, повідомляє "Інтерфакс".
Для ООН питання врегулювання конфлікту на Донбасі стоїть на порядку денному, додав він.
"Ми не забуваємо про це. Ми хочемо покращувати і вдосконалювати нашу підтримку, в т.ч. у гуманітарній роботі - підтримувати уряд в цьому напрямку і забезпечити те, що допоможе людям, які опинилися у складних життєвих обставинах", - додав генсек ООН.
Також Гутерріш зазначив: ООН готова посилити співпрацю з українським урядом та надати йому допомогу в питанні реформ.
"Ми не будемо говорити Україні, які реформи робити, але ми маємо великий інтерес до пропонованих рішень і зобов'язань", - додав генсек ООН.
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