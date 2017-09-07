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ООН готові підтримувати зусилля "нормандської групи" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

ООН готова посилити співпрацю з українським урядом та надати йому допомогу в питанні реформ
ООН готові підтримувати зусилля переговорної групи "нормандського формату" і роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.
ООН готові підтримувати зусилля "нормандської групи" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Фото: 112.ua

"Дуже важливо забезпечити повну повагу режиму припинення вогню, зокрема по тих домовленостях, які існують. ООН відстежує це. Ми готові підтримати усі зусилля і "Нормандської четвірки" і Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ і робити все необхідне, щоб сприяти розв'язанню кризи, яка триває довгий час", - заявив генсек ООН Антоніо Гутерріш під час спільного брифінгу з президентом Петром Порошенко, повідомляє "Інтерфакс".

Для ООН питання врегулювання конфлікту на Донбасі стоїть на порядку денному, додав він.

"Ми не забуваємо про це. Ми хочемо покращувати і вдосконалювати нашу підтримку, в т.ч. у гуманітарній роботі - підтримувати уряд в цьому напрямку і забезпечити те, що допоможе людям, які опинилися у складних життєвих обставинах", - додав генсек ООН.

Також Гутерріш зазначив: ООН готова посилити співпрацю з українським урядом та надати йому допомогу в питанні реформ.

"Ми не будемо говорити Україні, які реформи робити, але ми маємо великий інтерес до пропонованих рішень і зобов'язань", - додав генсек ООН.

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