ООН хоче розслідувати смерті в Секторі Гази – Ізраїль, США та Австралія проти

Представники Ізраїлю назвали свої дії захистом від терористичних нападів

29 країн-членів Ради ООН з прав людини проголосували за проведення незалежного розслідування порушень прав людини під час сутичок у Секторі Гази між палестинцями та ізраїльтянами.

Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 18 травня, повідомляє Reuters.

Серед тих, хто висловився за створення спеціальної комісії для проведення розслідування, були також Китай та мусульманські країни.

Проти проголосували США та Австралія.

Німеччина і 13 інших країн утрималися під час голосування.

В ухваленій резолюції Рада ООН з прав людини засудила застосування ізраїльського війська проти палестинців. Під час дебатів представники деяких країн звинувати Ізраїль у скоєнні злочину проти людяності – розстрілі демонстрації.

Натомість представники Ізраїлю назвали свої дії захистом від терористичних нападів.

Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.