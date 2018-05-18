ООН хоче розслідувати смерті в Секторі Гази – Ізраїль, США та Австралія проти
Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 18 травня, повідомляє Reuters.
Серед тих, хто висловився за створення спеціальної комісії для проведення розслідування, були також Китай та мусульманські країни.
Проти проголосували США та Австралія.
Німеччина і 13 інших країн утрималися під час голосування.
В ухваленій резолюції Рада ООН з прав людини засудила застосування ізраїльського війська проти палестинців. Під час дебатів представники деяких країн звинувати Ізраїль у скоєнні злочину проти людяності – розстрілі демонстрації.
Натомість представники Ізраїлю назвали свої дії захистом від терористичних нападів.
Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.
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