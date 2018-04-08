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ООН: КНДР не припинила розробку ядерної програми

Раніше Кім Чен Ин заявляв про повне ядерне роззброєння
Північна Корея не припинила розробку ні ядерної, ні ракетної програми.
ООН: КНДР не припинила розробку ядерної програми Фото: apnews.com

До такого висновку дійшли після шестимісячного розслідування незалежні експерти, які підготували спеціальну доповідь для Ради Безпеки ООН, повідомляє в суботу, 4 серпня, агентство Reuters.

Експерти констатували, що КНДР продовжує дії, за які Радбез ООН застосував до Пхеньяна санкцій ще в 2006 році. Відтоді ці санкції неодноразово продовжувалися і посилювалися. Зокрема, у вересні 2017 року Рада Безпеки ООН наклала повну заборону на експорт з Північної Кореї текстильної продукції і обмежила продаж Пхеньяну нафтопродуктів 2 млн барелів на рік.

Наприкінці липня джерела у розвідці США повідомили, що КНДР відновила роботи зі створення міжконтинентальних ракет. За їхньою інформацією, отримані нещодавно супутникові знімки свідчать, що в дослідницькому центрі під Пхеньяном, де були створені перші міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї, ведуться роботи над однією або двома балістичними ракетами на рідкому паливі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вважає, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає.

Також, американський лідер заявив, що завдяки його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином світ уникнув ядерної катастрофи.

Водночас, представники спецслужб США, стверджують, що Північна Корея не має наміру повністю здавати свої ядерні запаси, а розглядає способи приховати кількість зброї, яку вона має, і секретні виробничі потужності.

Додамо, у звіті SIPRI йдеться, що КНДР за минулий рік істотно збільшила свій потенціал у сфері виробництва ядерної зброї.

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04 08 2018 13:55
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