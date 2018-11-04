Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ООН не підтримала російського варіанту резолюції по Сирії

Російський варіант набрав шість голосів "за" та сім голосів "проти"
Рада Безпеки ООН відхилила російський варіант резолюції щодо хімічних атак у Сирії.
ООН не підтримала російського варіанту резолюції по Сирії Фото: afp.com

За словами представника Перу в ООН російський варіант набрав шість голосів "за" та сім голосів "проти", два члени Ради Безпеки утримались від голосування, - йдеться на засіданні Ради Безпеки ООН, інформує Громадське.

Представник США при ООН Ніккі Хейлі пояснила різницю між американською та російською резолюціями.

"По-перше, Росія намагається забезпечити собі можливість затверджувати слідчих, які мали б виконувати цю місію . По-друге, Росія вимагає, щоб Рада Безпеки розглядала висновки будь-якого розслідування до публікації доповідей. Хоча би щось із цього відповідає розумінню незалежного й неупередженого розслідування?" — заявила Хейлі.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2018 08:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.