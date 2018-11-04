ООН не підтримала російського варіанту резолюції по Сирії

Російський варіант набрав шість голосів "за" та сім голосів "проти"

Рада Безпеки ООН відхилила російський варіант резолюції щодо хімічних атак у Сирії.

За словами представника Перу в ООН російський варіант набрав шість голосів "за" та сім голосів "проти", два члени Ради Безпеки утримались від голосування, - йдеться на засіданні Ради Безпеки ООН, інформує Громадське.

Представник США при ООН Ніккі Хейлі пояснила різницю між американською та російською резолюціями.

"По-перше, Росія намагається забезпечити собі можливість затверджувати слідчих, які мали б виконувати цю місію . По-друге, Росія вимагає, щоб Рада Безпеки розглядала висновки будь-якого розслідування до публікації доповідей. Хоча би щось із цього відповідає розумінню незалежного й неупередженого розслідування?" — заявила Хейлі.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.