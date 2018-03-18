ООН, ОБСЄ і Рада Європи проігнорували звернення Росії щодо недопуску росіян в дипустанови в Україні

ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на звернення уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової в зв'язку з рішенням влади України про недопуск громадян Росії, які не є дипломатами, голосувати в дипустановах РФ в країні.

Про це Москалькова заявила журналістам у неділю, пише ТАСС.

"Я не отримала відповідей поки ні від кого. Офіційної реакції ніде не було", - сказала вона.

Раніше в ОБСЄ відмовилися коментувати рішення України від 18 березня блокувати росіянам, які знаходяться в країні, доступ до дільниць для голосування на виборах президента Росії.

"По суті, голосування на виборах в іншій країні регулюється двосторонніми угодами між країнами. Я не знаю якихось міжнародних стандартів у цій сфері. Існують двосторонні домовленості про організацію голосування між країнами, тому ми не та організація, яка могла б це [заява влади Україна] прокоментувати", - сказав прес-секретар БДІПЛ Томас Раймер.

Москалькова тим часом пообіцяла повторно звернутися в ООН, ОБСЄ і Раду Європи, в черговий раз висловивши обурення тим, що російські дипломатичні представництва в Україні блоковані поліцією і громадяни РФ не допускаються на голосування у виборах президента Росії.

Нагадаємо, у Києві зранку 18 березня перекриті підступи до посольства Росії в Україні.

У п'ятницю у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.

В свою чергу, Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.