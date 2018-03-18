ООН, ОБСЄ і Рада Європи проігнорували звернення Росії щодо недопуску росіян в дипустанови в Україні
Про це Москалькова заявила журналістам у неділю, пише ТАСС.
"Я не отримала відповідей поки ні від кого. Офіційної реакції ніде не було", - сказала вона.
Раніше в ОБСЄ відмовилися коментувати рішення України від 18 березня блокувати росіянам, які знаходяться в країні, доступ до дільниць для голосування на виборах президента Росії.
"По суті, голосування на виборах в іншій країні регулюється двосторонніми угодами між країнами. Я не знаю якихось міжнародних стандартів у цій сфері. Існують двосторонні домовленості про організацію голосування між країнами, тому ми не та організація, яка могла б це [заява влади Україна] прокоментувати", - сказав прес-секретар БДІПЛ Томас Раймер.
Москалькова тим часом пообіцяла повторно звернутися в ООН, ОБСЄ і Раду Європи, в черговий раз висловивши обурення тим, що російські дипломатичні представництва в Україні блоковані поліцією і громадяни РФ не допускаються на голосування у виборах президента Росії.
Нагадаємо, у Києві зранку 18 березня перекриті підступи до посольства Росії в Україні.
У п'ятницю у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.
В свою чергу, Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.
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