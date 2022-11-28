ООН оновила дані про українських біженців

У країнах Європи кількість громадян України, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення росії і які зареєстровані як біженці, досягла понад 4,75 мільйона осіб.

Про це у неділю, 27 листопада, йдеться у звіті Агентства у справах біженців ООН.

Уточнюється, що особливий статус було надано 4751065 громадянам України.

В організації додали, що статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав. У цьому випадку йдеться про дані станом на 22 листопада – інформація оновлюється щотижня у середу.

Серед країн ЄС найбільше біженців із України у Польщі. На другому та третьому місцях – Німеччина та Чехія.

Також значну кількість українців прийняли Італія, Іспанія, Великобританія, Франція та Австрія.

Раніше повідомлялось, що понад 50 тисяч українських біженців працевлаштувалися у Німеччині.