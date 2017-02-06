ООН отримає $15 млн пожертв від Блумберга після виходу США з кліматичної угоди
Про це повідомляє Forbes з посиланням на заяву Блумберга
Гроші будуть передані через благодійний фонд Блумберга для підтримки роботи Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, йдеться в заяві. На думку мільярдера, організація може втратити велику суму через вихід США з угоди, йдеться в прес-релізі.
"Не американці виходять з Паризького угоди по клімату. Якраз навпаки - ми просуваємося вперед", - наводить Forbes слова Блумберга.
Нагадаємо, президент США 1 червня оголосив про своє рішення покинути угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.
"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп.
Угоду про зміни клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін.
22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед яких і Україна.
Угодою передбачено зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищенню температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.
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