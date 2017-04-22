ООН попереджає про гуманітарну катастрофу в сирійській провінції Ідліб

В ООН переживають, що безпека мирного населення опиниться під загрозою

Воєнні дії в сирійській провінції Ідліб ставлять під загрозу безпеку мирних жителів і можуть перетворити її на сцену для чергової гуманітарної катастрофи.

Відповідну заяву зробив голова незалежної комісії ООН з розслідування порушень прав людини в Сирії Пауло Серхіо Пінейро, повідомляє Анадолу.

"Ми занепокоєні тим, що в Ідлібі також почнуться важкі бої і безпека мирного населення опиниться під загрозою", - сказав представник ООН.

За його словами, дії терористів "Фронту ан-Нусра" та ряду інших радикальних угруповань на захід від Алеппо можуть посилити напруженість у регіоні.

Пінейро нагадав, що після домовленості про евакуацію мирних жителів і бійців опозиції зі східних кварталів Алеппо це місто залишили десятки тисяч людей.

Як відомо, в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.