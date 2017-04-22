ООН попереджає про гуманітарну катастрофу в сирійській провінції Ідліб
Відповідну заяву зробив голова незалежної комісії ООН з розслідування порушень прав людини в Сирії Пауло Серхіо Пінейро, повідомляє Анадолу.
"Ми занепокоєні тим, що в Ідлібі також почнуться важкі бої і безпека мирного населення опиниться під загрозою", - сказав представник ООН.
За його словами, дії терористів "Фронту ан-Нусра" та ряду інших радикальних угруповань на захід від Алеппо можуть посилити напруженість у регіоні.
Пінейро нагадав, що після домовленості про евакуацію мирних жителів і бійців опозиції зі східних кварталів Алеппо це місто залишили десятки тисяч людей.
Як відомо, в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
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