ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з діями Росії в Азовському морі

Рада Безпеки проведе екстрену нараду з приводу агресивних дій РФ проти України в Азовському морі.

"Надзвичайне засідання Ради Безпеки було скликано на завтра на 11:00", - повідомила постпред США в ООН Ніккі Гейлі.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn — Nikki Haley (@nikkihaley) 26 листопада 2018 р.

Таким чином, засідання Ради Безпеки має відбутися о 11:00 в Нью-Йорку за місцевим часом, тобто о 18:00 за Київським часом.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".