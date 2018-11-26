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ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з діями Росії в Азовському морі

Засідання відбудеться о 18:00 за Київським часом.
Рада Безпеки проведе екстрену нараду з приводу агресивних дій РФ проти України в Азовському морі.
ООН проведе екстрене засідання у зв Фото: webtv.un.org

"Надзвичайне засідання Ради Безпеки було скликано на завтра на 11:00", -  повідомила постпред США в ООН Ніккі Гейлі.

Таким чином, засідання Ради Безпеки має відбутися о 11:00 в Нью-Йорку за місцевим часом, тобто о 18:00 за Київським часом.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.  Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

 
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26 11 2018 08:18
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