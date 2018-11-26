ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з діями Росії в Азовському морі
"Надзвичайне засідання Ради Безпеки було скликано на завтра на 11:00", - повідомила постпред США в ООН Ніккі Гейлі.
An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn— Nikki Haley (@nikkihaley) 26 листопада 2018 р.
Таким чином, засідання Ради Безпеки має відбутися о 11:00 в Нью-Йорку за місцевим часом, тобто о 18:00 за Київським часом.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
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