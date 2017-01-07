ООН скоротила бюджет миротворчих місій на 570 мільйонів

Генасамблея ООН затвердила бюджет миротворчих місій у розмірі 7,3 млрд доларів на найближчий рік (з 1 липня 2017 року по 30 червня 2018 року). Це на 570 мільйонів менше, ніж роком раніше.

Виділені кошти підуть на 14 миротворчих місій. Фінансування у розмірі 6,8 млрд доларів вже схвалено, виділення ще 500 млн доларів має бути затверджене в грудні поточного року. Скорочення торкнулися, перш за все, операцій "блакитних касок" у Гаїті, Демократичній Республіці Конго та регіоні Дарфур на заході Судану, - повідомляє DW.

США, які роблять найбільший внесок до бюджету миротворчих місій ООН, наполягали на урізанні фінансування на 1 млрд доларів. Коментуючи рішення Генасамблеї, постпред Сполучених Штатів при всесвітній організації Ніккі Хейлі заявила, що це "лише початок".

Генсек ООН Антоніу Гутерріш, навпаки, висловлювався за збільшення миротворчого бюджету до 7,97 млрд доларів. Він говорив, що миротворча діяльність ООН окуповується сповна. "За останні 70 років миротворці ООН врятували або поліпшили життя незліченної кількості людей, - писав Гутерріш в травні в статті, опублікованій в газеті "Бостон глоб". - Незліченна кількість сімей, життя яких було перевернуто війною, отримали можливість почати її заново. Незалежні дослідження демонструють, що миротворча діяльність окуповується: вона перешкоджає поширенню насильства - в порівнянні з періодом до початку операції в середньому кількість жертв серед цивільного населення скорочується на 90 відсотків".

Голова ООН відзначав, що бюджет операцій для дотримання миру становить менш як 0,5 відсотка загальносвітових витрат на озброєння. Згідно з американськими дослідженнями, миротворчі операції ООН у вісім разів економічніші, ніж односторонні дії США. Ці цифри не враховують "повернення" інвестицій у миротворчість у вигляді економічного зростання і процвітання в тих країнах, де завдяки ООН відновилася стабільність.