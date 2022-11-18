ООН сподівається, що Україна та росія домовляться про експорт аміаку трубопроводом
Сьогодні Ребека Грінспан, генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), висловила оптимізм щодо можливого поновлення експорту аміаку по трубопроводу до Чорного моря, пише Reuters.
"У нас є підстави вважати, що в цьому є інтерес", — сказала Ребека Грінспан, та додала, що вже "є елементи цієї угоди (щодо аміаку), які мають бути укладені між двома країнами".
"Ми оптимістично налаштовані, добре, що це обговорюється і що це може статися", - наголосила вона, не повідомляючи додаткових подробиць.
Напередодні було продовжено на чотири місяці «зернову угоду», спрямовану на полегшення глобального дефіциту продовольства шляхом допомоги Україні в експорті її сільськогосподарської продукції з чорноморських портів, але експорт аміаку по трубопроводу не був відновлений у цій угоді.
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