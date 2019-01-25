ООН: ситуація у Венесуелі може вийти з-під контролю будь-якої миті

"Ситуація у Венесуелі може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це може мати катастрофічні наслідки"

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті організації, повідомляє "Укрінформ".

"Я надзвичайно занепокоєна тим, що ситуація у Венесуелі може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це може мати катастрофічні наслідки", - заявила Бачелет.

Вона закликала до незалежного розслідування кожного випадку насильства, який призвів до смерті або поранення, безвідносно до того, чи йдеться про перевищення застосування сили владою, чи про злочини, які скоїли члени озброєних груп - проурядових чи інших.

В організації нагадали, що за повідомленнями ЗМІ, під час демонстрацій у вівторок та середу щонайменше 20 людей загинули від куль служби безпеки Венесуели чи проурядових озброєних груп. Велика кількість людей була також поранена.

"Верховний комісар та співробітники управління отримали повідомлення про масштабне затримання демонстрантів, загальна кількість яких перевищила 350, з яких лише 23 січня були затримані 320", - йдеться у заяві.

Бачелет також закликала владу Венесуели, і особливо служби безпеки, до стриманості і поваги до фундаментального права на мирні зібрання та свободу вираження. Вона нагадала, що "перевищення застосування сили прямо заборонене міжнародним правом".

Вона також поклала на владу Венесуели відповідальність за розв’язання кризи у країні.

Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом. У відповідь на рішення Трампа Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносини зі США.

Канада, Гватемала та низка південноамериканських країн визнали главу парламенту Венесуели, лідера місцевої опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.