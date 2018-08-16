ООН: Ситуація з переселенцями в Україні найгірша в Європі за останні 25 років

Дані останнього опитування, проведеного Агентством ООН з питань міграції, демонструють погіршення ситуації у сфері працевлаштування для вимушених переселенців

Україна переживає найбільшу кризу, пов’язану з переміщенням осіб в Європі, із часів подій на Балканах у 1990-х, де понад 3,4 мільйона людей, що постраждали від військового конфлікту на Донбасі, потребують гуманітарної допомоги.

Про це заявив Голова представництва Агентства ООН з питань міграції в Україні (МОМ) Томас Лотар Вайс, повідомляє прес-служба організації.

Він зазначив, що з 2014 року, в рамках своїх гуманітарних програм, програм із розвитку економічного потенціалу та соціального згуртування, організація надала допомогу майже 280 тисячам вимушених переселенців та людей, що зазнали наслідків конфлікту.

Так, дані останнього опитування, проведеного Агентством ООН з питань міграції, демонструють погіршення ситуації у сфері працевлаштування для вимушених переселенців.

Зокрема, станом на червень 2018 року працевлаштованими були 42% ВПО, що відображає зниження рівня зайнятості на 6% порівняно з березнем цього року.

"На момент опитування 11% ВПО активно шукали роботу і були готові протягом двох тижнів розпочати працювати. Переважна більшість тих, хто шукав роботу, повідомили про труднощі, котрі виникали під час пошуку", - йдеться у повідомленні.

"Ці труднощі включали низьку оплату за пропоновані вакансії, відсутність або брак вакансій, які відповідали б рівню кваліфікації, а також дискримінацію з боку роботодавців у зв’язку зі статусом ВПО або за віком", - додали в організації.

Також там додають, що з грудня минулого року значно знизився і середній дохід переселенців.

"Зниження рівня доходів, яке може бути пов’язане з погіршенням ситуації із зайнятістю, поглиблює соціальну незахищеність ВПО у довготривалій перспективі", - запевнив Вайс.

У своєму звіті МОМ наголошує, що через брак коштів не доступними стають для переселенців і послуги медицини.

Зазначається, що опитування серед ВПО було проведене у червні 2018 року, в якому 2406 респондентів були опитані шляхом особистих інтерв’ю та 4 006 - телефоном.