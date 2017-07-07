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ООН ухвалила перший міжнародний договір про заборону ядерної зброї

Голосування відбулося без участі ядерних держав
Понад 120 країн-членів ООН у п'ятницю затвердили на пленарному засіданні в штаб-квартирі Організації в Нью-Йорку багатосторонній договір про заборону ядерної зброї.
ООН ухвалила перший міжнародний договір про заборону ядерної зброї Фото: 112.ua

Голосування відбулося без участі ядерних держав, повідомляє "Укрінформ".

"Світ чекав цього законодавчого акту понад 70 років", – заявила президент Конференції ООН з переговорів щодо юридично зобов'язуючого документа про заборону ядерної зброї Елейн Уайт Гомез.

Договір схвалено 122 країнами після кількох місяців дискусій. При цьому країни, що мають ядерну зброю, чинили потужний опір за підтримки своїх союзників. Зрештою вони бойкотували переговори. Зокрема, дискусію проігнорували Сполучені Штати, які виступають з категоричною позицією щодо денуклеаризації Північної Кореї, Велика Британія, Росія та інші держави. 

Водночас Нідерланди, які розміщують на своїй території ядерну зброю США, взяли участь в обговореннях. Однак це була єдина країна, яка проголосувала у п'ятницю проти глобального договору. Крім того, утримався Сінгапур.

Рішення про підготовку документа ініційовано на засіданні Генеральної асамблеї ООН наприкінці минулого року. Резолюцію підтримала більшість держав, в той час як понад 30 країн проголосували проти. На основі цього рішення була створена Конференція ООН, яка мала на меті виробити юридично зобов'язуючий документ для заборони ядерної зброї та її повної ліквідації у майбутньому.

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07 07 2017 20:00
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