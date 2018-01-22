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ООН вніс урегулювання ситуації на Донбасі до річного плану заходів організації

Генсек ООН висловив надію, що окуповані території Донбасу в 2018 році повернуться до складу України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вніс у план заходів на цей рік врегулювання конфлікту на Донбасі.
ООН вніс урегулювання ситуації на Донбасі до річного плану заходів організації Антоніу Гутерреш. Фото: rbc.ua

Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У плані заходів Генерального секретаря ООН на цей рік - вирішення конфлікту на Донбасі... Ну, щоб ви розуміли: останні три роки цього в планах не було - рішення. У цьому році є", - сказав він.

У той же час Гримчак висловив надію, що окуповані території Донбасу в 2018 році повернуться до складу України.

"Я хочу, щоб це відбулося в цьому році. І я сподіваюся на це. Та маю деякою інформацією", - сказав чиновник.

Нагадаємо, 18 січня  Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

Президент Петро Порошенко заявив, що прийнятий Закон про реінтеграцію - сигнал і для Донбасу, і для Криму про те, що ці території - невід'ємна частина України.

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22 01 2018 08:57
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