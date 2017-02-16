ООН виділить жителям Донбасу $30 млн на продукти харчування
У рамках програми гуманітарну допомогу отримають 220 тисяч осіб. Передусім йдеться про 70 тисяч людей, які належать до категорій найбільш вразливих осіб: літні люди, сім'ї з одним годувальником, люди з хронічними захворюваннями та інвалідністю, інформує сайт ООН.
"Ситуація ускладнюється стрімким зростанням цін. Багато місцевих жителів не можуть купити собі продукти харчування і потребують допомоги. Зростання цін особливо болісно позначається на людях на тлі безробіття. Багато сімей через економічну нестабільність змушені шукати альтернативні способи виживання, пов'язані з ризиками", - заявила представник Всесвітньої продовольчої програми в Україні Дорт Еллехаммер.
Допомога ООН надається у вигляді готівки. Вона призначена для придбання продуктів харчування, але її одержувачі зможуть розпорядитися нею на власний розсуд.
Нагадаємо, що голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський розповів, що для потреб жителів Авдіївки з фонду акції "Папа для України" буде виділено 200 тис. євро.
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