ООН взялась розслідувати, звідки у КНДР взялись радянські двигуни

Якщо виявиться, що все було передано на офіційному рівні - країну-винуватця чекають санкції

Експерт SIPRI Симон Віземан розповів, якими можуть бути наслідки для України чи Росії, якщо з'ясується, що вони причетні до постачання ракетних двигунів до Північної Кореї.

Якщо виявиться, що Україна або Росія на офіційному рівні передала двигуни для балістичних ракет КНДР, відповідну країну можуть очікувати санкції.

"Звичайно, ООН буде це (постачання технологій для ракетної програми КНДР - ред.) розслідувати, оскільки після введення санкцій щодо КНДР в ООН було створено групу експертів, яка має мандат на те, щоб перевіряти, чи дотримуються санкцій. І якщо є звинувачення, що санкції порушено, то розслідувати такі випадки - це їхній обов'язок. Вони можуть поїхати до країн, які фігурують у цих звинуваченнях, і вимагати від них, щоб допомогли їм. Це їхнє завдання - перевірити правдивість таких звинувачень. І якщо це є правдою, тоді з'ясувати, яким чином це стало можливим і яким чином цьому запобігти. Звичайно, це не означає, що країни-фігуранти або будь-які інші країни не можуть проводити власні розслідування. Однак зрештою ми б всі хотіли бачити висновок відповідної групи експертів ООН, який, я впевнений, буде представлено", - розповів старший науковий співробітник Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI) Симон Віземан у коментарі Deutsche Welle.

Оскільки з 2006 року діє ембарго ООН на постачання технологій до Північної Кореї, яке було підтримано і Україною, вона зобов'язана дотримуватися цього міжнародного рішення, зазначив експерт.

"Все залежить від того, яким шляхом обладнання потрапило до КНДР, якщо воно дійсно туди потрапило з цих країн (України або Росії, – ред.). Можливий варіант, коли інші країни дійдуть висновку, що, наприклад, Україна має певні проблеми, і в цьому немає провини уряду. Наприклад, що є проблема з контролем над експортом, яку можна вирішити наданням підтримки Києву у вигляді обладнання, грошових коштів, навчання персоналу, збільшення міжнародного співробітництва. І це було б позитивним моментом. Але може бути з'ясовано, що українці чи росіяни якимось чином пов'язані з торгівлею з КНДР або намагаються її приховати. І тоді можливі санкції проти країни, яка порушує правила або не допомагає в розслідуванні. Але все це залежить від результатів розслідування", – зазначив експерт SIPRI.

Раніше розслідувати можливість заволодіння Північною Кореєю українськими ракетними технологіями наказав Президент України Петро Порошенко. Також він запросив автора скандальної статті в Україну.

Нагадаємо, що авторитетна американська газета The New York Times із посиланням на експертний аналіз, який містить оцінки американських розвідувальних агентств, повідомила, що успіх Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети став можливий завдяки придбанню на чорному ринку ракетних двигунів, ймовірно, з українського заводу "Південмаш", що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Джерелом цього аналізу названо експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

Згодом експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман, на якого посилалося розслідування The New York Times, заявив, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.