ООН закликає Україну провести розслідування нападів на громадських активістів

Всі випадки будуть задокументовані та проаналізовані Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні

Організація Об'єднаних Націй в Україні засудила напад на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Про це сказано у заяві, опублікованій на сайті представництва ООН в Україні, передає "112 Україна".

"Організація Об'єднаних Націй в Україні також уважно спостерігає за ситуацією навколо інших нещодавніх нападів на громадських активістів в Україні. Всі випадки були чи будуть задокументовані та проаналізовані Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні", - сказано у заяві.

В ООН також закликали український уряд та правоохоронні органи провести "прозоре, всебічне та ефективне розслідування нападу на Катерину та інших активістів".

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.

Додамо, що справу нападу на працівницю мерії Херсона Катерини Гандзюк передали в СБУ.