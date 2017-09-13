ООН закликає Україну розглянути діяльність сайту "Миротворець"

Нацполіція 7 липня 2017 року відкрила кримінальне провадження через діяльність сайту "Миротворець", який з серпня 2014 року опублікував персональні дані тисяч людей

Управління Верховного комісара ООН з прав людини рекомендував українським правоохоронцям негайно розслідувати діяльність сайту "Миротворець".

У розділі рекомендацій українським органам йдеться, що поліції слід "негайно і ефективно розслідувати передбачувані порушення, пов'язані з веб-сайтом Миротворець", - йдеться у доповіді про ситуацію з правами людини в Україні.

Доповідачі нагадують, що Нацполіція 7 липня 2017 року відкрила кримінальне провадження через діяльність сайту "Миротворець", який з серпня 2014 року опублікував персональні дані тисяч людей, у тому числі журналістів.

"УВКПЛ вітає цей крок і настійно закликає органи влади провести ефективне розслідування і вжити заходів для видалення персональних даних з сайту", — йдеться в звіті.

Нагадаємо, що 24 травня сайт "Миротворець" скопіював список акредитованих в Росії журналістів.

Раніше сайт "Миротворець" опублікував контакти журналістів , які отримували акредитацію в самоназваних "ДНР/ЛНР".