ООН закликає Україну розглянути діяльність сайту "Миротворець"
У розділі рекомендацій українським органам йдеться, що поліції слід "негайно і ефективно розслідувати передбачувані порушення, пов'язані з веб-сайтом Миротворець", - йдеться у доповіді про ситуацію з правами людини в Україні.
Доповідачі нагадують, що Нацполіція 7 липня 2017 року відкрила кримінальне провадження через діяльність сайту "Миротворець", який з серпня 2014 року опублікував персональні дані тисяч людей, у тому числі журналістів.
"УВКПЛ вітає цей крок і настійно закликає органи влади провести ефективне розслідування і вжити заходів для видалення персональних даних з сайту", — йдеться в звіті.
Нагадаємо, що 24 травня сайт "Миротворець" скопіював список акредитованих в Росії журналістів.
Раніше сайт "Миротворець" опублікував контакти журналістів , які отримували акредитацію в самоназваних "ДНР/ЛНР".
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