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ООН закликає Україну розглянути діяльність сайту "Миротворець"

Нацполіція 7 липня 2017 року відкрила кримінальне провадження через діяльність сайту "Миротворець", який з серпня 2014 року опублікував персональні дані тисяч людей
Управління Верховного комісара ООН з прав людини рекомендував українським правоохоронцям негайно розслідувати діяльність сайту "Миротворець".
ООН закликає Україну розглянути діяльність сайту "Миротворець" Фото: з вільних джерел

У розділі рекомендацій українським органам йдеться, що поліції слід "негайно і ефективно розслідувати передбачувані порушення, пов'язані з веб-сайтом Миротворець", - йдеться у доповіді про ситуацію з правами людини в Україні.

Доповідачі нагадують, що Нацполіція 7 липня 2017 року відкрила кримінальне провадження через діяльність сайту "Миротворець", який з серпня 2014 року опублікував персональні дані тисяч людей, у тому числі журналістів.

"УВКПЛ вітає цей крок і настійно закликає органи влади провести ефективне розслідування і вжити заходів для видалення персональних даних з сайту", — йдеться в звіті.

Нагадаємо, що 24 травня сайт "Миротворець" скопіював список акредитованих в Росії журналістів.

Раніше сайт "Миротворець" опублікував контакти журналістів , які отримували акредитацію в самоназваних "ДНР/ЛНР".

Після обурення українських та міжнародних ЗМІ, а також низки правозахисних та міжнародних організацій, сайт заявив про своє закриття.
 
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через оприлюднення персональних даних журналістів.
 
Посол США в Україні заявляв, що публікація "Миротворця" шкодить роботі іноземних медіа на Донбасі.

 

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13 09 2017 08:38
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