ООН закликає Україну розслідувати напади на активістів ЛГБТІ і громади ромів

Організація Об’єднаних Націй в Україні закликає владу України вжити невідкладних заходів для захисту громад ромів, активістів ЛГБТІ-спільноти та інших меншин, які зазнають жорстоких нападів і утисків.

"Минулого місяця було спалено три ромські поселення: на заході України, у Львові та Тернополі, та у столиці країни. Підпали призвели до насильницького виселення громад ромів. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства (в одному випадку – із застосуванням вогнепальної зброї). В окремому інциденті, 24 травня, побили адвоката ромів, погрожуючи йому смертю. Він представляє інтереси жертв нападу на ромське поселення у 2017 році, коли одного рома було вбито, а багато інших постраждали від побиття. До цього часу нікого не було притягнуто до відповідальності за це вбивство і насильство", – наголосили в організації.

ООН в Україні закликає уряд продовжувати відстежувати дії, вчинені "деякими радикальними елементами, які порушують основоположні права меншин, закріплені в ратифікованих Україною міжнародних договорах про права людини".

"В деяких випадках радикальні елементи взяли на себе відповідальність за нещодавні напади та залякування ромів, членів ЛГБТІ-спільноти та осіб, які виступають за ґендерну рівність, на всій території України. Ці напади, у поєднанні з чисельними повідомленнями у соціальних мережах, які можуть бути прирівняні до мови ворожнечі та розпалювання ненависті до ромів, ЛГБТІ-спільноти та інших меншин, свідчать про зростаючу нетерпимість. Ці питання потребують негайного вирішення для запобігання подальшому поширенню такого насильства в Україні", – зазначають в ООН.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що відсутність відповідальності за жорстокі напади на меншини та виселення ромів, які мали місце у минулі роки, призвела до більшої безкарності.

"Ми закликаємо Уряд не виявляти ні краплі толерантності до таких дій, публічно їх засудити, розслідувати всі напади на меншини, притягнути винних до відповідальності та гарантувати право на недискримінацію та рівність", – сказала Фрейзер.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна виступає проти будь-яких проявів дискримінації.