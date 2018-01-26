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ООН закликала країни-донорів виділити Лівії $330 млн допомоги

Число потребуючих гуманітарної допомоги зросло до 1,1 млн осіб
Організація Об'єднаних Націй (ООН) звернулася із закликам до країн-донорів виділити $330 млн для фінансування програм гуманітарної допомоги Лівії.
ООН закликала країни-донорів виділити Лівії $330 млн допомоги Фото: au.news.yahoo.com

Згідно із заявою координатора в місії ООН з підтримки в Лівії Марії Рібейру, кошти підуть на реалізацію 71 програми допомоги для не менш ніж 940 тис. осіб, які опинилися в несприятливій життєвій ситуації, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ.

За її словами, програми допомоги в минулому році були реалізовані для 540 тис. жителів Лівії.

У цей час число потребуючих гуманітарної допомоги зросло до 1,1 млн осіб, з яких третина - діти.

Нагадаємо, в лютому минулого року Італія і Євросоюз зобов'язалися фінансувати табори мігрантів у Лівії.
 
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26 01 2018 10:18
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