ООН закликала країни-донорів виділити Лівії $330 млн допомоги

Організація Об'єднаних Націй (ООН) звернулася із закликам до країн-донорів виділити $330 млн для фінансування програм гуманітарної допомоги Лівії.

Згідно із заявою координатора в місії ООН з підтримки в Лівії Марії Рібейру, кошти підуть на реалізацію 71 програми допомоги для не менш ніж 940 тис. осіб, які опинилися в несприятливій життєвій ситуації, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ.

За її словами, програми допомоги в минулому році були реалізовані для 540 тис. жителів Лівії.

У цей час число потребуючих гуманітарної допомоги зросло до 1,1 млн осіб, з яких третина - діти.

Нагадаємо, в лютому минулого року Італія і Євросоюз зобов'язалися фінансувати табори мігрантів у Лівії.