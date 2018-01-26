CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОрганізація Об'єднаних Націй (ООН) звернулася із закликам до країн-донорів виділити $330 млн для фінансування програм гуманітарної допомоги Лівії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООН закликала країни-донорів виділити Лівії $330 млн допомоги
Число потребуючих гуманітарної допомоги зросло до 1,1 млн осіб
Фото: au.news.yahoo.com
Згідно із заявою координатора в місії ООН з підтримки в Лівії Марії Рібейру, кошти підуть на реалізацію 71 програми допомоги для не менш ніж 940 тис. осіб, які опинилися в несприятливій життєвій ситуації, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ.
За її словами, програми допомоги в минулому році були реалізовані для 540 тис. жителів Лівії.
У цей час число потребуючих гуманітарної допомоги зросло до 1,1 млн осіб, з яких третина - діти.
Нагадаємо, в лютому минулого року Італія і Євросоюз зобов'язалися фінансувати табори мігрантів у Лівії.
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26 01 2018 10:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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