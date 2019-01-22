ПОЛІТИКА НОВИНИЗ початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 тисяч людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООН: Жертвами конфлікту на Донбасі стали 13 тисяч людей
Приблизно 3 300 загиблих на Донбасі - цивільні особи
Фото: з відкритих джерел
Такі дані навела Моніторингова місія ООН з прав людини у Києві на запит агентства dpa, передає DW.
Зазначається, що приблизно 3 300 загиблих на Донбасі - цивільні особи, 4 тисячі - військові української армії, 5 500 підтримувані РФ озброєні бойовики.
Під час конфлікту від 27 до 30 тисяч осіб отримали поранення.
"Наприкінці 2017 року ООН наводила меншу кількість загиблих унаслідок конфлікту на Сході України - 10 300 осіб. Кількість поранених тоді оцінювали в 24 тисячі", - йдеться у повідомленні.
За даними ООН, 2018 року на Донбасі загинули 55 цивільних осіб, 224 отримали поранення.
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22 01 2019 09:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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