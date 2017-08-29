ООН звинуватила Австрію у "ксенофобії" по відношенню до мігрантів

На сьогодні Австрія прийняла у себе 90 тисяч мігрантів

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) звинуватило Австрію у проведенні "ксенофобської" політики напередодні парламентських виборів, які заплановані на жовтень 2017 року.

"За останній час Австрія багато чого досягла в питаннях прийняття біженців, турботи про них і інтеграції їх у суспільство. Однак, водночас ми з занепокоєнням спостерігаємо за ксенофобськими дебатами і тенденціями відчуження щодо мігрантів. Ми закликаємо всі демократичні партії відповідально поставитися до дебатів і зосередитися на тому, що їх об'єднує, а не роз'єднує", - повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву УВКБ.

При цьому, в тексті заяви не уточнюється, які саме партії обурили ООН. Тим часом, практично всі великі політичні сили в Австрії використовують у передвиборній пропаганді тему біженців. Зокрема, антимігрантську риторику веде Австрійська партія свободи на чолі з Хайнцем-Крістіаном Штрахе. Хоча її вплив спадає, це відбувається через те, що її гасла були багато в чому перехоплені Австрійською народною партією, яка входить у владну коаліцію.

Лідер партії 31-річний голова МЗС Себастьян Курц неодноразово критикував мусульманські дитячі садки, стверджуючи, що вони створюють загрозу "формування паралельного суспільства" в країні.

Соціал-демократична партія Австрії, яка традиційно приділяє більше уваги економічним питанням, на дебатах напередодні виборів також порушила міграційне питання. Зокрема, соціал-демократи обіцяють посилити контроль на кордонах країни. Раніше партія провела закон, що забороняє носити в Австрії паранджу.

Під час міграційної кризи 2015 року Австрія стала однією з країн, через які біженці пробиралися в Німеччину і Скандинавію. Загалом вона прийняла у себе 90 тис мігрантів, тобто понад відсоток від чисельності населення.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц вимагає від Італії припинити переправляти нелегальних мігрантів на материк.