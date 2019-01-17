ООС: 11 ворожих обстрілів, постраждало 10 українських вояків

Станом на 17 січня впродовж минулої доби російські окупанти 11 разів обстріляли українські позиції. Десятеро українських військовиків постраждали.

На луганському напрямку окупанти здійснили три прицільні обстріли, повідомив прес-секретар Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

Близько 10:30 бойовики відкрили вогонь із протитанкового ракетного комплексу по позиціях ЗСУ в районі Троїцького. Під час цих обстрілів було пошкоджено вантажний автомобіль, яким здійснювалося підвезення води та їжі. Унаслідок цього п'ятеро українських вояків дістали поранення різного ступеня тяжкості, ще п`ятьох травмовано (акубаротравми). Всі потерпілих українських вояків ушпиталено.

Протягом півгодини з 12:40 окупанти з гранатометів обстрілювали українські позиції в районі Південного, а з 20:35 - поблизу Кримського.

На луганському напрямку російські бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Всі обстріли були з 17:00 до 22:00.

Окупанти обстрілювали переважно території поблизу Авдіївки, Пісків, Мар'їнки, Красногорівки і Невельського. По українських позиціях у районі Чермалика окупанти стріляли з гранатометів. У районі Новоселівки військовики ЗСУ зафіксували 5 розривів ворожих мін калібру 82 мм.

Від початку нинішньої доби станом на 12:00 окупанти тричі обстрілювали українські позиції. Всі обстріли було зафіксовано в районі Пісків з 07:30 до 08:30. Бойовики використовували крупнокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

За даними української розвідки, російське командування збирається розпочати кампанію з призову населення на військову службу в складі окупаційних військ. При цьому вони збираються призивати тих людей, які раніше мали досвід ведення бойових дій. Окупаційна влада може змушувати їх підписувати "реєстрові документи", які обмежать можливість виїзду за межі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі 14 січня загинув молодший сержант 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців" Микола Семенюк.