ООС: 12 обстрілів, поранено українського військовика

У районі бойових дій на Донбасі від початку поточної доби бойовики 12 разів порушили перемир'я.

В результаті бойових дій одного українського військовика було поранено, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

"Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Чермалик і Лебединське. Під час обстрілу в районах Авдіївки і Чермалика ворог застосував проти військовослужбовців Об'єднаних сил міномети калібром 82 мм", – йдеться у повідомленні.

У результаті бойових дій один український військовик дістав поранення.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу двоє українських військових дістали поранення.