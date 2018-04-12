ООС: 14 обстрілів, двоє військових поранені
"Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Степне, Авдіївка, Водяне, Славне, Чермалик, Водяне, що на Приазов'ї, та Гнутове. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - інформує прес-центр штабу ООС.
По опорних пунктах Об'єднаних сил біля Кримського окупанти двічі застосували міномети калібру 82 мм, а оборонні укріплення поблизу Пісків противник обстріляв ще й з мінометів 120-го калібру.
У ході бойових дій, поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.
Підрозділи, що обороняються, вживали адекватних заходів для придушення ворожої вогневої активності.
За даними розвідки, 3 грудня, трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох – поранено.
Від початку цієї доби, противник вогню у напрямку наших позицій не відкривав.
Нагадаємо, що 2 грудня окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Відзначимо, що всі порушення режиму тиші противник здійснив з настанням темряви.
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