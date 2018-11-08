CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу з 7 до 18 години бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: 15 обстрілів, поранено військового
У прес-центрі зазначили, що важке озброєння в суботу не застосовувалося
Фото: ООС
Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новоолександрівка, Луганське, Світлодарськ, Новгородське, Новотроїцьке, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Павлополя та Лебединського протитанковими керованими ракетами.
Нагадаємо, що військовослужбовці Нацгвардії в районі проведення ООС в Донецькій області затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці із самопроголошеною "ДНР".
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