Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООС: 15 обстрілів, поранено військового

У прес-центрі зазначили, що важке озброєння в суботу не застосовувалося
У суботу з 7 до 18 години бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення.
ООС: 15 обстрілів, поранено військового Фото: ООС

Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новоолександрівка, Луганське, Світлодарськ, Новгородське, Новотроїцьке, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Павлополя та Лебединського протитанковими керованими ракетами.

Нагадаємо, що військовослужбовці Нацгвардії в районі проведення ООС в Донецькій області затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці із самопроголошеною "ДНР".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2018 20:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.