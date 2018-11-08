ООС: 15 обстрілів, поранено військового

У прес-центрі зазначили, що важке озброєння в суботу не застосовувалося

У суботу з 7 до 18 години бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення.

Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новоолександрівка, Луганське, Світлодарськ, Новгородське, Новотроїцьке, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Павлополя та Лебединського протитанковими керованими ракетами.

Нагадаємо, що військовослужбовці Нацгвардії в районі проведення ООС в Донецькій області затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці із самопроголошеною "ДНР".