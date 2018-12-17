ООС: 16 обстрілів, поранено двох бійців ЗСУ
"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку та в районі селища Водяне на Маріупольському напрямку.
Також російські окупанти вели вогонь з БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Новолуганське – на Світлодарському напрямку, населених пунктів Новотроїцьке, Піски, Авдіївка, Славне, Тарамчук, Старогнатівка, Кам'янка на Донецькому напрямку та неподалік населених пунктів Чермалик, Павлопіль, Лебединське, Водяне - на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.
Внаслідок бойових дій двоє військових отримали поранення.
За даними розвідки, 16 грудня вісім окупантів загинули та 3 поранено.
Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Гнутове, що на Маріупольському напрямку.
Нагадаємо, що вдень 14 грудня бойовики обстріляли житлові квартали селища Золоте-4, що біля лінії зіткнення на Луганщині.
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