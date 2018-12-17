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ООС: 16 обстрілів, поранено двох бійців ЗСУ

За даними розвідки, 16 грудня вісім окупантів загинули
16 грудня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.
ООС: 16 обстрілів, поранено двох бійців ЗСУ Фото: facebook.com/odalug

"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку та в районі селища Водяне на Маріупольському напрямку.

Також російські окупанти вели вогонь з БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Новолуганське – на Світлодарському напрямку, населених пунктів Новотроїцьке, Піски, Авдіївка, Славне, Тарамчук, Старогнатівка, Кам'янка на Донецькому напрямку та неподалік населених пунктів Чермалик, Павлопіль, Лебединське, Водяне - на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.

Внаслідок бойових дій двоє військових отримали поранення.

За даними розвідки, 16 грудня вісім окупантів загинули та 3 поранено.

Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, що вдень 14 грудня бойовики обстріляли житлові квартали селища Золоте-4, що біля лінії зіткнення на Луганщині.

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17 12 2018 08:20
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