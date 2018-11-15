ООС: 16 обстрілів, поранено одного українського військового
"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Щастя, Старий Айдар, Кримське, Верхньоторецьке, Піски, Новоселівка Друга, Красногорівка, Гранітне, Павлопіль, Гнутове, Лебединське", - інформує прес-центр штабу ООС.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2 і мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу хутора Вільний. Такі ж міномети загарбники застосували і біля Щастя, Кримського та Старого Айдару.
У ході бойових дій, поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.
"Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, у всіх випадках відкриття вогню противником вживають адекватних заходів з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, протягом минулої доби, трьох російських окупантів було знищено, ще троє загарбників - отримали поранення.
15 листопада ворог активізувався на Горлівському напрямку. Вночі, окупанти здійснили два інтенсивних обстріли у районах Шумів та Південного. У обох випадках противник застосував міномети калібру 82, а біля Південного – ще й 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.
Нагадаємо, що 13 листопада бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Американка зняла відео, як залишала зону пожеж у Каліфорнії
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- ФОТО Лісові пожежі в Каліфорнії: місто Парадайс згоріло, 31 людина загинула
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата