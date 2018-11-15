ООС: 16 обстрілів, поранено одного українського військового

Упродовж минулої доби, 14 листопада, окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ. У п’яти випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Щастя, Старий Айдар, Кримське, Верхньоторецьке, Піски, Новоселівка Друга, Красногорівка, Гранітне, Павлопіль, Гнутове, Лебединське", - інформує прес-центр штабу ООС.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2 і мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу хутора Вільний. Такі ж міномети загарбники застосували і біля Щастя, Кримського та Старого Айдару.

У ході бойових дій, поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

"Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, у всіх випадках відкриття вогню противником вживають адекватних заходів з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, протягом минулої доби, трьох російських окупантів було знищено, ще троє загарбників - отримали поранення.

15 листопада ворог активізувався на Горлівському напрямку. Вночі, окупанти здійснили два інтенсивних обстріли у районах Шумів та Південного. У обох випадках противник застосував міномети калібру 82, а біля Південного – ще й 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.