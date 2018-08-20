ООС: 20 обстрілів, втрат серед особового складу ЗСУ немає
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП", - інформує прес-центр штабу ООС.
Ворожі обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Катеринівки, Луганського, Південного, Залізного, Зайцевого, Новоселівки Другої, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного. Також поблизу Катеринівки противник застосував озброєння БМП.
Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з гранатометів та стрілецької зброї три рази обстріляли позиції українських захисників в районах населених пунктів Широкине та Лебединське.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил протягом минулої та цієї доби немає. За даними української розвідки, двоє окупантів отримали поранення.
Раніше, співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Нацполіції викрили і затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент скоєння злочину було 15 років.
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