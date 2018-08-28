ООС: 26 обстрілів, поранено двох бійців ЗСУ
Противник 26 разів відкривав вогонь по позиціях військ ЗСУ, у тому числі 4 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, інформує прес-центр штабу ООС.
"Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Авдіївка, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.
На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському – біля Луганського, на Маріупольському напрямку – в районах населених пунктів Гнутове та Лебединське противник застосовував міномети. Також поблизу Лебединського ворог знову після тривалої перерви використав танки", - йдеться у повідомленні.
Упродовж минулої доби двоє військовослужбовців Об’єднаних сил були поранені. За даними розвідки, за минулу добу 3 окупанти знищено, ще 4 отримали поранення.
Від початку доби противник шість разів обстрілював позиції ЗСУ в районі Новолуганського, Гнутового, Павлополя і Лебединського, застосовуючи при цьому артилерію, міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети.
Нагадаємо, що у зв'язку с покращанням безпекової ситуації командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв вирішив відкрити КПВВ "Майорське".
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