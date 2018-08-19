ООС: 43 обстріли за добу, двоє українських захисників загинули і двоє поранені
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відзначено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.
Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Кряківки, Золотого, Попасної, Новоолександрівки, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Новотроїцького, Верхньоторецького, Пісків, Чермалика, Водяного, Гнутового, Лебединського, Павлополя та Широкиного.
Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм захисників Кримського, а із мінометів калібром 82 мм – захисників Кряківки, Авдіївки та Верхньоторецького.
Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях у районах населених пунктів Катеринівка, Павлопіль, Водяне та Широкине. Важке озброєння не застосовувалося.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає.
За даними розвідки двох окупантів знищено, ще шістьох поранено.
Нагадаємо, що сьогодні співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Нацполіції викрили і затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент скоєння злочину було 15 років.
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