ООС: 52 обстріли за добу, знищено чотирьох бойовиків
Найактивніші дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Шахта Дутівка, Мар’їнка, Світлодарськ, Луганське, Лебединське, Старогнатівка, Невельське, - повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.
Грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право, окупанти наприкінці минулої доби, о 23-й годині, здійснили вогневий наліт з артилерії калібру 152 мм на населений пункт Троїцьке. Російсько-терористичні війська випустили по мирному селищу, де немає позицій українських підрозділів, 15 снарядів.
Як повідомляється, 2 травня в Троїцькому планується робота Спостережної моніторингової місії ОБСЄ. Підрозділи цивільно-військового співробітництва надаватимуть мешканцям Троїцького допомогу.
Вночі, 2 травня, противник двічі вів вогонь зі 120-мм мінометів по опорному пункту українських військ на Луганському напрямку.
У ході бойових дій два військовослужбовця об’єднаних сил отримали поранення. Як повідомляється, їх невідкладно евакуювали до госпіталю. За даними розвідки, противник поніс втрати - чотири бойовика.
Нагадаємо, з моменту початку дії Операції об'єднаних сил на Донбасі доступ на непідконтрольну Україні територію та в зону бойових дій обмежено.
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