ООС: 7 обстрілів, поранено одного бійця ЗСУ

27 грудня російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 3 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил поблизу селища Кримське на Луганському напрямку, в районі селища Піски – на Донецькому напрямку та з мінометів калібру 120 мм в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селища Новозванівка на Попаснянському напрямку, поблизу міста Авдіївка та населеного пункту Березове на Донецькому напрямку, в районі населених пунктів Пищевик, Водяне на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.

Протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 27 грудня одного окупанта було знищено та двох поранено. Крім того, одного представника НЗФ взято в полон.

Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил поблизу селища Новотошківське, що на Луганському напрямку та поблизу населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Нагадаємо, що з початку операції Об’єднаних сил (ООС) втрати бойовиків на Донбасі склали 450 вбитими та близько 850 пораненими.