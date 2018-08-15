ООС: бойовики 16 разів відкривали вогонь, втрат немає

Противник вчергове вчинив провокацію на ділянці розведення сторін в Станиці Луганській

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі із важкого озброєння.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Луганське, Майорськ, Мар’їнка, Авдіївка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Опитне, Чермалик, Лебединське, Гнутове та Широкине. Поряд із цим, ворог двічі обстріляв захисників Гнутового із мінометів калібром 120 та 82 мм", - інформує прес-центр штабу ООС.

Також противник вчергове вчинив провокацію на ділянці розведення сторін в Станиці Луганській, обстрілявши позиції ЗСУ зі стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - наголошують в ООС.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики 46 разів відкривали вогонь по українських позиціях, у тому числі 10 разів із забороненого озброєння.