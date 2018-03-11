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ООС: Бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових за добу

Втрат серед бійців ЗСУ немає
Минулої доби бойовики 22 рази порушили режим тиші, 1 раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Від початку поточної доби окупанти вели прицільний вогонь неподалік Широкиного.
ООС: Бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових за добу Фото: unian.net

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 3 листопада.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій ОС в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Строгнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Вогневий наліт із застосуванням мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили на Маріупольському напрямку по опорному пункту наших військ поблизу Павлополя", - підкреслили у штабі.

"Також зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін у Станиці Луганській.

Окупанти прицільно обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, чим вже вкотре зірвали виконання рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил та засобів на визначені відстані", - наголосили у прес-центрі.

У ході бойових дій втрат серед особового складу ОС не було.

"Від початку доби ворог, із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, вів прицільний вогонь неподалік Широкиного. Втрат серед наших захисників немає", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, протягом 2 листопада 1 бойовика поранено.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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03 11 2018 10:03
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