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ООС: бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ, двоє поранених, двоє травмованих

Бойовики били з БМП і мінометів
Минулої доби бойовики 23 рази порушили режим тиші - двоє українських військових поранені, ще двоє - отримали бойові травми. Вночі поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС.
ООС: бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ, двоє поранених, двоє травмованих Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Південне, Новотроїцьке, Гнутове, Лебединське, Водяне, Широкине", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 серпня.

"В районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Гнутове, Водяне окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.

При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника", - йдеться у звіті.

Унаслідок обстрілів двоє українських військових поранені, ще двоє - отримали бойові травми.

"Також вчора в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один - бойового травмування.

Ще двоє військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою", - наголосили у прес-центрі.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, семеро отримали поранення.

Ніч у районі проведення ООС пройшла без застосування важкого озброєння, але бойовии двічі відкривав вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Павлополя та Водяного.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна звернеться до країн ЄС із закликом взяти на себе відповідальність за відбудову конкретних населених пунктів на Донбасі.

 

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27 08 2018 08:25
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