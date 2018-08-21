ООС: бойовики 23 рази відкривали вогонь, поранено двох бійців ЗСУ
"Противник 23 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82мм.
Ворожі обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Світлодарська, Попасної, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного. Поблизу Лебединського противник застосував проти наших захисників 82мм міномети. Також окупанти здійснили обстріл із 120мм мінометів околиць населеного пункту Новолуганське.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.
Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів двічі обстріляли позиції українських захисників в районі населених пунктів Лебединське та Водяне.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил протягом цієї доби немає. За даними української розвідки троє окупантів загинуло, ще двоє - отримали поранення.
Раніше, співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Нацполіції викрили і затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент скоєння злочину було 15 років.
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